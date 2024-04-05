Гербольдт высказался о результатах Ильи Малинина

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт поделилась впечатлениями от уровня выступлений американского фигуриста Ильи Малинина.

© Чемпионат.com

«Я думаю, что есть и будут спортсмены, которые будут с ним бороться. Но, конечно, когда ты смотришь на такие прокаты… У меня подрастает трёхлетний сын, и, когда мы смотрели чемпионат мира семьёй, я сказала: «Ну всё, мама, мы уже опоздали. Он уже, наверное, должен прыгать двойные, чтобы потом показывать такой уровень». Конечно, это не так, но тем не менее это восхищает. Восхищает то количество работы, которое проделано спортсменом, его тренерским штабом, его родителями, которые сами из этого мира. Мне, наверное, не очень хочется, чтобы мой ребёнок шёл по этой стезе. Я знаю, насколько трудно будет удержать баланс, когда ты и мама, и тренер. Мне кажется, тренировать или находиться рядом с ребёнком в том виде спорта, в котором ты понимаешь, очень трудно. Я очень восхищаюсь его мамой, которая смогла передать ему этот опыт, смогла пройти с ним этот путь и продолжает с ним идти. Это здорово», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в марте этого года Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада).