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Железняков об инициативе ISU разрешить сальто: «Лед – не мягкие маты, он ошибок не прощает. Главное, чтобы был грамотный подход, а не через одно место»

Алексей Железняков оценил риски сальто в фигурном катании.

Железняков оценил риски сальто в фигурном катании
© Sports.ru

Ранее стало известно, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне.

«Я не вижу ничего плохого чтобы добавлять в программы элементы акробатики, но есть нюанс. Для того чтобы сделать такие элементы легко на льду, это нужно долго и кропотливо отрабатывать на полу со специалистом по акробатике, иначе все может очень плохо закончиться. Лед – это не мягкие маты, он ошибок не прощает. Для зрелищности – да, плюс, в опасности – минус. Быть или не быть, решать спортивным чиновникам. Главное, чтобы был грамотный подход, а не через одно место…» – сказал хореограф Железняков.
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