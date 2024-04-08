Тарасова заявила, что фигуристы Дэвис и Смолкин никому не интересны

Тарасова заявила, что пока не видит в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося.

Сообщалось, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сейчас выступающие за Грузию в танцах на льду, перешли в академию Монреаля.

«Они кто такие? Какое место на чемпионате мира заняли, 12-е? Мы не знаем про восьмые, девятые и десятые места, что я буду про двенадцатые рассказывать. Такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется, переходят для лучших результатов. Они (Дэвис и Смолкин) уже каждый год переходят, если у них лучше будут результаты, мы только порадуемся», – приводит слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой ТАСС. «Хоть они и заняли 12-е место на чемпионате мира, мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. Поживем – увидим. Пока они еще достаточно молодые, нам еще долго предстоит смотреть, как они развиваются. Но в целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.