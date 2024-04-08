Агент Малинина: русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о сложных элементах в программах мужчин-одиночников, а также выразил мнение, что будущем спортсмены смогут исполнять пятерные прыжки.

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«Сейчас идёт преодоление человеческого и физиологического максимализма. Я уверен, что до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные прыжки. Думаю, Кагияма и русские молодые мальчишки вполне способны на это. Мне очень нравятся Арсений Федотов и Лев Лазарев. Дикиджи тоже очень амбициозный парень, у него есть юношеский максимализм. Думаю, что он, возможно, покажет что-нибудь интересное», — приводит слова Закаряна Metaratings.

Напомним, ранее российский фигурист Владислав Дикиджи стал вторым фигуристом в мире, который смог чисто исполнить четверной аксель. Первым спортсменом, которому удалось выполнить этот прыжок без ошибок, стал Малинин. Ранее американский фигурист заявил, что уже тренирует пятерные прыжки.