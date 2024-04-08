$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Агент Малинина: русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о сложных элементах в программах мужчин-одиночников, а также выразил мнение, что будущем спортсмены смогут исполнять пятерные прыжки.

Агент Малинина: русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки
© Пресс-служба ISU
«Сейчас идёт преодоление человеческого и физиологического максимализма. Я уверен, что до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные прыжки. Думаю, Кагияма и русские молодые мальчишки вполне способны на это. Мне очень нравятся Арсений Федотов и Лев Лазарев. Дикиджи тоже очень амбициозный парень, у него есть юношеский максимализм. Думаю, что он, возможно, покажет что-нибудь интересное», — приводит слова Закаряна Metaratings.

Напомним, ранее российский фигурист Владислав Дикиджи стал вторым фигуристом в мире, который смог чисто исполнить четверной аксель. Первым спортсменом, которому удалось выполнить этот прыжок без ошибок, стал Малинин. Ранее американский фигурист заявил, что уже тренирует пятерные прыжки.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Илья Малинин
Ари Закарян
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости