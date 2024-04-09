Фигуристки Акатьева и Медведева выступят в шоу Тутберидзе

Фигуристки Софья Акатьева и Евгения Медведева примут участие в шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает пресс-служба команды Тутберидзе.

Акатьева выступит только в Москве, Медведева - в Санкт-Петербурге и Москве.

Также участниками шоу в Санкт-Петербурге и Москве станут олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Игр Александра Трусова, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные призеры олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, двукратный чемпион России Евгений Семененко, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, действующая чемпионка России Аделия Петросян, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года грузинский фигурист Морис Квителашвили, бронзовый призер чемпионата России 2022 года Андрей Мозалев, чемпионы России по прыжкам Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, победитель финала Гран-при России среди юниоров Алиса Двоеглазова, серебряный призер чемпионата России 2021 года Макар Игнатов, Даниил Самсонов.

Шоу "Чемпионы на льду" в Санкт-Петербурге состоится 9 апреля, в Москве - 12 апреля.