Фигурист Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы

Двукратный чемпион России Евгений Семененко не примет участия в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Шоу "Чемпионы на льду" пройдет 9 апреля и начнется в 12:00 мск.

"Дорогие зрители! К сожалению, Евгений Семененко не примет участия в сегодняшнем шоу в Санкт-Петербурге из-за полученной травмы. Желаем Евгению скорейшего восстановления", - говорится в заявлении пресс-службы.

12 апреля шоу "Чемпионы на льду" пройдет в Москве.

Участниками шоу в Санкт-Петербурге и Москве станут олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Игр Александра Трусова, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные призеры олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, действующая чемпионка России Аделия Петросян, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года грузинский фигурист Морис Квителашвили, бронзовый призер чемпионата России 2022 года Андрей Мозалев, чемпионы России по прыжкам Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, победитель финала Гран-при России среди юниоров Алиса Двоеглазова, серебряный призер чемпионата России 2021 года Макар Игнатов, Даниил Самсонов.