Загитова назвала китайцев сородичами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем номере для шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Ее слова передает РИА Новости.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей-китайцев, было довольно сложно, это нарабатывается путем тренировок, это тренируется и нарабатывается. Для тура выбираем самые лучшие номера в сезоне, тут тренеры говорят, какие номера им больше понравились. В разных номерах чувствую себя по-разному, всегда ценю, как тренеры подбирают мне программы», — сказала Загитова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.