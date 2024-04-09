Загитова рассказала о принципе отбора номеров для шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о принципе отбора номеров для ледовых шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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«В принципе мы всегда для тура Этери Георгиевны выбираем лучшие номера в сезоне. В целом тренеры выбирают, говорят, в каких номерах мы себя лучше ощущаем, в каких лучше показываем зрителям. Если говорить про мои номера: наверное, я скажу банально, но в каждом из них я чувствую себя по-разному. И всегда, наверное, ценю, как тренеры подбирают мне программы. Они где-то мне, возможно, не подходят, но всё это определённый опыт — показать себя в совершенно разных образах. И почувствовать себя таким универсальным спортсменом», – сказала Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».