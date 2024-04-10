Фигурист Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя

Фигурист Евгений Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

9 апреля Семененко из-за травмы не принял участия в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

"Евгений получил травму голеностопа, исполняя четверной аксель", - сказал Мишин.

Семененко 20 лет, он является двукратным чемпионом России (2022, 2023), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).