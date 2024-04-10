Фигурист Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя
Фигурист Евгений Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.
9 апреля Семененко из-за травмы не принял участия в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
Семененко 20 лет, он является двукратным чемпионом России (2022, 2023), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).