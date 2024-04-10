Фигурист Галлямов рассказал об изучении четверных элементов с Мишиной

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, тренируют четверные подкрут и выброс. Об этом Галлямов рассказал ТАСС.

"Мы тренируем разное - можем и поддержку пять оборотов, и подкрутку в четыре оборота, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс. Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки, если мы его не показываем на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем. Мы хотим, чтобы это было в готовом виде, чтобы можно было чисто исполнять на соревнованиях", - сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании и в командном турнире, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).