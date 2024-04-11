Железняков оценил желание Мишиной и Галлямова выучить четверной выброс

Железняков поддержал желание Мишиной и Галлямова выучить четверной выброс.

© Sports.ru

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренируют элемент в межсезонье.

– Стоит ли изучать этот элемент ультра‑си, учитывая, что оценивается он невысоко, а риск высокий…

– Если чувствуешь в себе силы познавать что‑то новое, так иди и познавай. И неважно, как это оценит публика. В первую очередь ты делаешь это для себя, – сказал хореограф Алексей Железняков.

В завершившемся сезоне Мишина и Галлямов победили на Спартакиаде и чемпионате России.