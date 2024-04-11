Уехавшая в США фигуристка отказалась ностальгировать по России

Тренирующаяся в США фигуристка Алиса Ефимова считает, что в России высокий уровень парного катания. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Слежу ли за российским парным катанием? Да, слежу за результатами и пересматриваю прокаты лидеров. От начала до конца посмотрела прыжковый турнир. Было интересно. Понимаю, что парное катание в России на очень высоком уровне. Особо времени ностальгировать по временам в России нет. Если и бывает, то стараюсь смотреть на это позитивно: это было в моей жизни, и хорошо — это опыт. Не так, чтобы зависнуть и грустить», — сказала Ефимова.

Ефимова родилась в Финляндии. Сначала она выступала в женском одиночном катании. Изначально фигуристка хотела выступать в парном катании, именно из-за этого она перебралась в 2014 году в Россию. Здесь Ефимова встала в пару с Александром Коровиным. В сезоне 2017/18 Ефимова и Коровин стали обладателями Кубка России, что по сей день стало лучшим достижением для них в карьере. С июня 2023 года она выступает с Мишей Митрофановым.

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