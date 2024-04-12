Загитова посвятила новый показательный номер бабушке

Фигуристка Алина Загитова посвятила новый показательный номер своей бабушке.

© Денис Бушковский / Матч ТВ

В пятницу Загитова выступила на льду «Мегаспорта» в Москве под вальс Евгения Доги.

— Для меня этот номер очень многое значит. Сегодня я перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда‑нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе. Я безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, проходила со мной как победы, так и поражения, — передает слова Загитовой корреспондент «Матч ТВ».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.