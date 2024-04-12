$93.72+0.50100.68-0.55
Войти в почту

Пётр Гуменник, интервью про четверной аксель, пневмонию, чемпионат мира, Малинина, Сяо Хим Фа, шоу Тутберидзе

Большой разговор о сезоне, шоу-номерах, пневмонии перед Спартакиадой и чемпионате мира.

Большое интервью с Петром Гуменником
© Чемпионат.com

В нашей мужской одиночке сейчас разразился настоящий бум четверных акселей – Владислав Дикиджи сделал чистый кваксель на тренировке, Глеб Лутфуллин регулярно выкладывает видео с попытками, а Евгений Семененко вообще подвернул ногу, получил травму голеностопа и из-за этого пропустил участие в шоу «Чемпионы на льду» в Петербурге.

О работе над сложнейшим прыжком заявлял и Пётр Гуменник. Интервью мы записывали на катке после очередной тренировки, и первым же вопросом вылетела фраза: «Надеюсь, сегодня было без четверного акселя?» Вот как на реплику ответил фигурист:

«Сейчас четверной аксель не крутил. Я по-другому готовлюсь: не собираюсь много падать с него, собираюсь подготовиться к нему так, чтобы с одной-двух попыток его сразу сделать».

В большой беседе с «Чемпионатом» Пётр подвёл итоги турбулентного сезона, рассказал о подготовке своих показательных номеров (не только для «Русского вызова»), порассуждал на тему того, почему спортсмены рвутся на соревнования с температурой и после болезни, а также поделился мнением, могли бы наши одиночники бороться за место на пьедестале прошедшего чемпионата мира или нет.

«Идея с краской на лице в конце программы — от Даниила Марковича»

– Для тура «Чемпионы на льду» был выбран номер с турнира шоу-программ, основанный на русском авангардном искусстве. Что тобой двигало, когда вы ставили программу на такую необычную тему?

– Хотелось чего-то неординарного, чего-то отличного от всех других. Цель выиграть сложно себе поставить, потому что это довольно непредсказуемый турнир, хотя и есть некий паттерн (улыбается).

– Не боялись, что публика и судьи не поймут вашу задумку?

– Всегда есть шанс, что кто-то что-то не поймёт. Поэтому хорошо, когда можно объяснить, на интервью в течение сезона про программу свою рассказать. Я попытался и на «Русском вызове» после проката немножко прояснить. Ещё я подумал, что если кто-то не поймёт, то, по крайней мере, сделает вид, что понял.

– Номер вызвал достаточно полярную реакцию – судейская коллегия номер как будто бы не заметила, но многие болельщики и профессионалы из сферы искусства постановку выделили. Осталось ли какое-то негативное послевкусие от турнира или же на первый план вышло то, что была отдача от публики?

– В целом я был готов к тому, что судьи, возможно, не оценят меня. Немножко удивило, что мимо всех наград смог просочиться. Но меня радует, что понравилось болельщикам, людям, связанным с фигурным катанием, другим участникам – ребята мне говорили, что это хорошая программа.

– Каким образом абстрактное искусство появилось в твоей жизни?

– Какую-то небольшую долю моей жизни это занимало. Так получилось, что в этом году посетил несколько выставок современного искусства. Был в Китае на Анри Матиссе, ещё на каком-то современном художнике, в Питере смотрел Шагала. На программу для «Русского вызова» я зашёл через композицию «4′33″», но единственное, что от этой идеи осталось – это желание сделать что-то авангардное.

– Над этой постановкой вы работали вместе с хореографом Ксенией Михеевой. Что хотели заложить в программу с точки зрения движения?

– Хотелось воплотить идею чётких геометрических линий, которые уходят в бесконечность, и выразить это через хореографию.

– Второй номер для тура – это адаптация произвольной программы «Портрет Дориана Грея». В Петербурге постановку дополнили видеорядом и мольбертом в центре катка. Как происходила переработка соревновательной программы в шоу-номер?

– Использовали портрет, который заказали для этой программы. Идея с краской на лице в конце программы была от Даниила Марковича [Глейхенгауза], но она не новая. Он придумал это ещё год назад, но мы решили, что в соревновательной программе это использовать не стоит.

Вероника Анатольевна Дайнеко в интервью, рассуждая об этой программе, отмечала, что, если бы не хорошее воспитание, ты бы мог стать выдающимся преступником. Как тебе это высказывание?

– Мне кажется, это можно воспринять как комплимент (смеётся).

«Я ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе»

– Вторую соревновательную программу, нашумевшую короткую под Rammstein, не планируете возвращать как показательную?

– Можно. Я много своих программ использовал в качестве показательных номеров – «Лунную сонату», например. Возможно, постановка как-то ещё переработается.

– Ты часто появляешься на публике в мерче группы Rammstein. Произошёл такой же эффект, как с гусями, и болельщики начали дарить?

– Я ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе. Есть стакан, ёлочная игрушка, формы с логотипом Rammstein для выпекания печенек, мармеладки Rammstein. Абсолютно весь мерч у меня есть. Но я совершенно не жалуюсь, мне нравится.

Ноты их песен для пианино тоже подарили. Так получается, что, когда есть время, я не играю, а когда времени нет, то психологически срабатывает так, что в перерывах между деятельностью занимаюсь. Совсем бездельничать не хочется, поэтому во время сессии я играю на пианино. Сейчас немножко отложил это дело, скоро вернусь.

– Номер «Спартак» также был переработан из соревновательной программы. Долго ли вспоминали и перерабатывали этот номер для гала-шоу Ильи Авербуха?

– Подготовка заняла больше времени, чем обычно, потому что с цепями никогда не катался. Потребовалось время, чтобы приловчиться. Поначалу очень неуклюже у меня получалось.

– Николай Юрьевич Морошкин отмечал, что был запрос от фанатов, которые хотели ещё раз увидеть эту программу. Ты следишь за тем, что пишут болельщики?

– Да, что-то читаю, что-то через тренеров моих ко мне приходит, комментарии на своём канале иногда смотрю.

– Иногда с выбором темы для программы возникают сложности: Вероника Анатольевна отмечала в интервью, что вы когда-то хотели взять музыку из оперы «Иисус Христос – Суперзвезда», но идея не прошла цензуру у родителей. Можешь вспомнить, как это было?

– Что-то такое помню, но вообще у нас много идей возникает перед тем, как мы всё-таки определяемся с программами на сезон. Эта идея не была сильно доминирующей. Кажется, да, папе она не понравилась.

– То есть условного Воланда в будущем можно не ждать?

– Да нет, я думаю, можно. Ждите, разрешаю (смеётся).

«Когда заболел пневмонией и делал КТ грудной клетки, нашли перелом ребра»

– Удаётся ли сейчас совмещать активные выступления в туре и учёбу?

– Несмотря на то что тур уже начался, я ещё не успел отстать.

– Ко второму курсу учёба стала сложнее? В разговоре с Олегом Васильевым на Кубке Дружбы ты шутил на тему того, что «не вылетел, и ладно».

– Приятно сдать на пять, но лучше стараться больше изучить тот предмет, который нравится, а который не нравится, можно сдать и на три, чтобы не вылететь. Со стипендии я прямо в первом семестре слетел из-за соревнований, не смог прийти на занятия, четвёртую лабораторную по программированию не успел сдать.

– Перед контрольными прокатами у тебя была травма, из-за которой немного смазалась подготовка к сезону. Что это было и повлияло ли это как-то на дальнейшие выступления?

– Тогда я не понял, что это было. Просто отдохнул, перестал прыгать сложные прыжки, и всё потихоньку прошло, к сезону уже нормально был готов. А потом, когда заболел пневмонией и делал КТ грудной клетки, нашли перелом ребра. Он зарос, врачи написали, что был сформирован ложный сустав в результате перелома. Но когда была травма, я этого не знал, узнал только в феврале. Чувствовалось это в августе, а потом прошло.

– Из-за пневмонии не удалось выступить на Спартакиаде сильнейших. Как проходили те дни и принималось решение, что всё-таки в Магнитогорск ехать не нужно? Рассказывали, что ты чуть ли не каждый день ходил сдавать тесты на коронавирус.

– Где-то во вторник я сдал положительный тест и понял, что я заболел, а в пятницу вдруг проснулся, почувствовал, что здоров и полон сил, энергии, хочу выступать. В субботу сдал тест, он был отрицательный. И с этого момента я вышел тренироваться и рвался на соревнования. Все меня пытались остановить, отговаривали. В принципе, они были правы. Только первые несколько дней мне было легко, это, видимо, была компенсация от того, что просто отдохнул немного. Прыгать было нормально, а катать программу – довольно сложно, и даже к Кубку Первого канала ещё не успел полностью вкатиться.

– Спортсмены частенько рвутся выступать на соревнованиях и с температурой, и не до конца восстановившись – что вами всеми движет?

– В моменте обычно не ощущается какая-то слабость. Когда есть температура, как мне кажется, наоборот, немножко легче начинает прыгаться, не знаю почему. Не помню, выступал ли с температурой, но тренировался точно. На занятии не знал, что она есть, чувствовал, что что-то не то, после тренировки выходил и мерил – оказывалось, что большая.

Может быть, это недальновидность, потому что с температурой большие нагрузки вредны. Спортсмены вообще особенные люди. Где-то мне попадалась информация, не знаю, насколько она достоверная: было какое-то исследование, где опрашивали спортсменов, и 50% согласились съесть какую-то таблетку, которая помогла бы им выиграть Олимпийские игры, но через пять лет убила бы.

– А ты в какой половине оказался бы?

– Я, наверное, без этого попытался бы выиграть Олимпийские игры.

«Как Анна Щербакова в роли капитана? Результат, думаю, говорит сам за себя»

– На Кубок Первого канала ты попал благодаря победе в отборе у болельщиков. Следил ли за голосованием и обсуждали ли вы его с Макаром Игнатовым, который стал твоим основным конкурентом?

– Да, следил внимательно, но с Макаром ничего не обсуждали.

– Как в вашей команде выбирали, кто что будет катать?

– Очень долго обсуждали это на ужине, наша команда до самого дедлайна в 11 вечера просчитывала, кто что будет катать, кто будет катать из других команд, чтобы покрыть их карту. Но это не касалось одиночников, потому что с нашим видом всё непонятно и непредсказуемо. Кто-то просто не готовил произвольную, у кого-то была травма, поэтому произвольную катать не хочет, а у меня так по сезону получилось, что произвольную катал лучше, чем короткую. Решили, что для меня тактически выгоднее будет катать её.

– Каково соревноваться с юными гениями Арсением Федотовым и Львом Лазаревым?

– Неплохо, я думаю, в будущем ещё не раз посоревнуемся.

– Сейчас эти ребята – наши главные юниорские звёзды, но им только предстоит непростой период роста.

– Всем нужно это пережить. Если посмотреть на взрослый уровень, то бывает так, что побеждают совсем не те, кто стрелял по юниорам. Но кому-то удаётся оставаться в топе. Нужно верить в себя.

– Как тебе Анна Щербакова в роли капитана?

– Результат, думаю, говорит сам за себя (улыбается). Все капитаны, которые у меня были, очень хорошие. Которые не были – тоже.

– Понравились ли новые форматы состязаний – эстафеты с прыжками, с фонариками и ёлочкой?

– То, что было во второй день, я не видел, а в первый день мне понравилось. Это небольшое разнообразие, эстафета с прыжками – это хорошая вещь, жаль, что совсем немного проиграли, одну десятую секунды.

«Больше всех на ЧМ впечатлил Адам Сяо Хим Фа и его скачок»

– «В следующем сезоне буду стараться прогрессировать дальше» – что ты вкладывал в эту фразу? В чём именно собираешься прогрессировать?

– Во всех направлениях возможных и доступных. Есть какие-то более приоритетные вещи – чаще в программе прыгать лутц или добавить флип, недокруты и по ходу сезона стараюсь убирать.

– Сумасшедших каскадов вроде четверной лутц – тройной риттбергер больше на соревнованиях не ждать?

– Думаю, где-то на чемпионате России не стоит его ждать, потому что не оправдан такой риск, каскад непростой. А на таких стартах, как Кубок Дружбы, можно ждать.

– Роман Савосин в подкасте «Ход коньком» недавно рассказывал о своём тренировочном процессе и отмечал, что прыгает четверные в малом количестве – всего несколько раз за занятие. Что ближе тебе – многократные повторения или такой подход, как у Романа?

– Смотря в какой момент. Если перед соревнованиями всё хорошо получается, то лишний раз не стоит делать четверные прыжки просто так. Между соревнованиями можно много прыжков делать. Позавчера где-то раз 30 сделал каскад 3-4, мало было удачных попыток, но попыток в целом было очень много. Сейчас я решил усовершенствовать свой четверной тулуп, и отдельно он неплохо получается.

– Каскады 4-4 возможны от тебя в будущем?

– Я пока ещё не пробовал, думаю, если я буду в таком состоянии бодром, если будет много энергии, то можно будет попробовать и узнать.

– Смотрел ли ты чемпионат мира и как тебе выступление Ильи Малинина? Досягаем ли его уровень?

– Пока сложно думать о том, что можно перегнать его уровень. Нужно к этому стремиться, много для этого работать. Но это всё-таки спорт, в нём всякое случается.

– Как ты считаешь, могли бы наши одиночники бороться за попадание на пьедестал при такой конкуренции? Уровень вырос, но многие эксперты всё ещё скептично к этому относятся.

– Я считаю, что бороться точно могли бы. Меня больше всех впечатлил Адам Сяо Хим Фа и его скачок. Учитывая, как он откатал короткую, точно можно бороться.

– Ты пробовал когда-нибудь делать сальто, которое Адам активно продвигал в сезоне?

– Нет, мне кажется, сальто нельзя пробовать, надо его делать сразу (улыбается).

Фигурное катание
Вероника Дайнеко
Владислав Дикиджи
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Илья Малинин
Глеб Лутфуллин
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Евгений Семененко
Ксения Михеева
Роман Савосин
Анна Щербакова
Анри Матисс
Илья Авербух
Олег Васильев
Иисус Христос
Спартак
Первый канал
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости