«Она дура законченная»: Тарасова о чемпионке ОИ из Канады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала олимпийскую чемпионку из Канады Меган Дюамель за высказывания о допинге россиянки Камилы Валиевой. Ее слова передает Sport24.

«Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить — не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию — ничего не знает. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой ей не надо следить!

Мы никак не сможем сделать так, чтобы подобные высказывания перестали появляться. Люди, что хотят, то и говорят», — сказала Тарасова.

Дюамель считает, что Валиева могла употребить запрещенные вещества из-за злого умысла.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Леонова рассказала, почему дисквалифицировали Валиеву.