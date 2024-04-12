Игнатов рассказал о попытках исполнить четверной аксель

Фигурист Макар Игнатов заявил, что пробовал четверной аксель, но успешных попыток не было.

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— «Иван Васильевич меняет профессию» — культовый фильм, надеюсь, что людям понравилась моя программа.

— Вы исполняете тройной аксель. Стабилен этот элемент?

— Я делал аксель‑тулуп. Когда на тренировках в хорошей форме, нет большой проблемы его делать. Другой вопрос — он не очень нужен в соревнованиях. Больше ради развлечения. Пробовал четверной аксель, интересные ощущения. Пока успешных попыток не было. Будут — выложу. Думаю, еще буду пробовать его делать, — передает слова Игнатова корреспондент «Матч ТВ».

Игнатов является серебряным призёром чемпионата России, двукратный победителем Финала Кубка России и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy.