Российская фигуристка рассказала, что Путин хулиганил в детстве

Фигуристка Мария Агаева рассказала о своем вопросе президенту России Владимиру Путину во время форума в Сочи в 2017 году. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Мы ездили на сборы, там состоялся форум и мы задавали интересующие нас вопросы. Я спросила, часто ли он веселился и хулиганил в детстве. Я немного волновалась, была маленькой и не знала, что спросить, на ходу придумала вопрос. Мне было очень неловко и при этом забавно. Он ответил: «Конечно хулиганил, чего и тебе желаю». Такое воспоминание навсегда со мной. Родители смотрели на это, и наверное, были рады», — сказала Агаева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.