Тарасова о переходе Самоделкиной в Казахстан: удерживать никого не стоит

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Этот вопрос должна решить ФФККР. Мое мнение: удерживать никого не стоит», — сказала Тарасова.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.