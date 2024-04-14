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Федерация фигурного катания России не получала от Казахстана запрос о переходе Самоделкиной

ФФКР не получала запрос о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

ФФКР прокомментировала переход Самоделкиной в Казахстан
© Sports.ru

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

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«Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало», – сказал Коган.
Фигурное катание
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