ФФКР прокомментировала переход Самоделкиной в Казахстан

Федерация фигурного катания России не получала от Казахстана запрос о переходе Самоделкиной
ФФКР не получала запрос о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
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«Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало», – сказал Коган.
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