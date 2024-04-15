В России началась гонка за четверным акселем — уже есть потери

Российские фигуристы решили посягнуть на лавры Малинина и выучить самый сложный прыжок. Однако стоит ли? Семененко уже выбыл из строя.

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В мире российского мужского одиночного катания готовится техническая революция. Сразу несколько топовых фигуристов вдохновились примером Ильи Малинина и начали разучивать четверной аксель. Кому-то даже удалось показать приличную попытку исполнения самого сложного прыжка.

Однако есть и плохие новости: чемпион России потерпел неудачу и получил травму. Евгений Семененко на время выбыл из строя, но у этого события есть более серьёзные последствия.

В среде специалистов поднимают вопрос о целесообразности исполнения квакселя. Стоит ли игра свеч?

Семененко получил травму при исполнении четверного акселя

Взгляд представителей российского фигурного катания на развитие их вида спорта вполне однозначен: они видят развитие не в упрощении, а в усилении технического набора, поэтому ратуют за включение сложнейших элементов в программы. И одиночники, и спортивные пары не боятся рисковать, поэтому самоотверженно учат четверные прыжки, выбросы и подкрутки. Женщины ещё на ранних этапах радуют судей и зрителей эффектными квадами, а вот мужчинам уже трудно удивить требовательную публику обычными прыжками в четыре оборота. Но выход нашёлся — в России стартовала гонка за четверным акселем.

Недавно технический гений Владислав Дикиджи, ставший открытием этого сезона, продемонстрировал весьма недурную попытку исполнения четверного акселя. На видео, выложенном в его социальных сетях, ученик Олега Татаурова не только смог скрутить 4,5 оборота, но и приземлиться. Успех Влада стал сигналом для его прямых конкурентов, с которыми в текущем году он неоднократно боролся за медали на крупных соревнованиях.

Пётр Гуменник, объявлявший о желании выучить кваксель ранее, рассказал, что работа над элементом уже ведётся. Поступили новости и от действующего чемпиона России Евгения Семененко, правда, со знаком минус. Как оказалось, воспитанник Алексея Мишина тоже тренировал прыжок, но не так уверенно, как Дикиджи. Женя получил травму правого голеностопного сустава, когда заходил на четверной аксель. Эту информацию подтвердил наставник фигуриста. Тем не менее он и Татьяна Мишина надеются, что повреждение не такое серьёзное и Семененко быстро вернётся в строй.

«Травма не такая серьёзная, посмотрим, сроков восстановления пока нет. Надеемся, что скоро всё пройдёт», — сказала Татьяна Мишина в беседе с «Матч ТВ».

Ханю лишился олимпийской медали из-за четверного акселя

История самого сложного прыжка в фигурном катании довольно неоднозначна. Многие спортсмены пытались овладеть им и в итоге жертвовали почти всем ради этого. Одним из первых был российский одиночник Артур Дмитриев-младший, который на Гран-при России в 2018 году отважился зайти на этот элемент. Его попытка оставляла желать лучшего, но, к счастью, Артур решил остановиться и не заходить слишком далеко, чтобы сберечь здоровье.

Прагматичным подходом отличился и Нэйтан Чен, который также прикладывал усилия, чтобы включить в свой арсенал кваксель, но в преддверии Олимпиады в Пекине отказался от этой затеи, сделав упор на чистоту проката. Ученик Рафаэля Арутюняна желал реабилитироваться за провал на Играх в Пхёнчхане, что у него и получилось: в Китае он был лучшим, и золото досталось ему. Чего нельзя сказать о его главном сопернике Юдзуру Ханю, который лишился олимпийской медали как раз из-за страсти к квакселю.

Японец мечтал вписать своё имя в историю и целенаправленно готовил сложный элемент к Олимпиаде, порой жертвуя сложностью программ. До Игр в Сеть попадали неплохие попытки Ханю с небольшими степ-аутами, но приземлить прыжок и сделать это чисто на пекинском льду не вышло.

Малинину покорился четверной аксель, но чего это ему стоило?

Тем не менее Юдзуру сделал одну полезную вещь — вдохновил новое поколение на покорение четверного акселя. Удалось младшему коллеге Чена по сборной Илье Малинину. Американец с русскими корнями нескромно назвал себя «Богом квадов», но за свои слова ответил тем, что стал первым в истории фигуристом, чисто исполнившим аксель в 4,5 оборота.

В сезоне-2022/2023 Малинин дебютировал с новым элементом на соревнованиях и целый год поражал мир своей невероятной технической подготовкой. Однако чтобы добраться до вершины, Илье пришлось столкнуться с рядом трудностей. Судьи явно были растеряны и не понимали, как оценивать одарённого одиночника. Из-за базовой стоимости четверного акселя в 12,50 балла (это всего на один балл больше, чем стоимость четверного лутца) американец имел не такое уж большое преимущество над соперниками, так ещё оно и нивелировалось, потому что арбитры не жалели Малинина и «резали» компоненты и GOE (не всегда заслуженно).

Два года ушло у Ильи, чтобы доказать скептично настроенным судьям, что отказа от четверного акселя не будет. Спортсмен прибавил во второй оценке, поэтому теперь придраться к нему не могли. На чемпионате мира в Монреале фигурист собрал сумасшедший набор из шести квадов, включая самый сложный.

Результаты Малинина могли поспособствовать всплеску интереса к четверному акселю у российских одиночников, но пока эта тенденция вызывает опасения. Дикиджи на пороге успешного исполнения, в то время как Семененко получил травму. Здоровье наших фигуристов должно стоять в приоритете, поэтому заходы на кваксель необходимо проводить при отличной подготовке и желательно в форме, близкой к пиковой. А ещё нужны подходящие природные данные и качественная техника.