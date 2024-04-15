Распалась пара фигуристов Бояринцевой и Плешкова

Фигуристы Дарья Бояринцева и Роман Плешков, выступающие в спортивных парах, прекратили совместные выступления, партнер завершил спортивную карьеру. Об этом Плешков сообщил ТАСС.

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В январе нынешнего года фигуристы сменили тренерскую команду, перейдя из группы Нины Мозер и Владислава Жовнирского в команду Этери Тутберидзе.

"Я завершил карьеру", - сообщил Плешков.

Спортсмены стали тренироваться вместе в конце мая 2022 года, и в первом же сезоне завоевали бронзу на двух этапах российской серии Гран-при, победили на чемпионате Москвы. Ранее Плешков выступал в паре с Алиной Пепелевой, Бояринцева - с Максимом Шагаловым.