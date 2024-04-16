Российские фигуристы обратились к ISU с просьбой

Выступающие в парном катании российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в своих социальных сетях продемонстрировали видео с четвертным выбросом и попросили увеличить его стоимость.

«Уважаемый ISU! Пожалуйста, могли бы вы рассмотреть возможность поднять стоимость за четверные выбросы?! Спортсменка на видео выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения! Абсолютно без разминки! Нам кажется, что при хорошем освещении и после качественной разминки сделать это будет намного проще! Просим вас с вниманием отнестись к нашей просьбе! Ведь основная задача в спорте — это развитие и движение вперед», — написали фигуристы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.