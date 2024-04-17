Евгения Медведева считает, что журналисты стали больше поддерживать спортсменов.

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– Как-то получилось, что, когда нас закрыли, журналистика в фигурном катании стала более лояльна к своим спортсменам, наконец-то. Хотя это раньше должно было произойти. До этого я такого не замечала.

Постоянно были нападки в нашу сторону. Что-то не так скажешь – тебе кранты. Сейчас, когда мы варимся внутри страны, современная спортивная журналистика поняла, что надо своего, российского спортсмена поддерживать и меньше нападать.

Я не вижу сейчас статей с целью напасть, неважно, меня это касается или других. Лояльнее стали, хотя это должно было проявляться, когда мы еще на международке выступали.

– Можешь привести пример нападок, который тебе запомнился?

– На тему меня – когда я во время ковида застряла в Японии, действительно застряла, один человек кинул эту историю, за деньги. Мол, давайте напишем, что Медведеву травят японцы и не хотят ее у себя видеть.

Все российские СМИ накинулись: «А давайте!» Не выясняя почему, зачем... Что за бред? Русские русскую травят, вот на фига это?

Наоборот, тогда надо было поддерживать. Благодаря драматичным событиям в спорте наконец журналистика начала спортсменов поддерживать. Я очень долго этого ждала, жаль, что я этого не дождалась за свою спортивную карьеру.

– Возвращайся.

– Нет, спасибо, я обойдусь, – сказала двукратная чемпионка мира.