Трусова высказалась об участии в шоу Тутберидзе

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине, чемпионка России, призёр чемпионатов мира и Европы Александра Трусова высказалась об участии в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, иногда она чувствует, будто принимает участие в соревнованиях, а не в шоу.

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«Даже сам факт того, что Этери Георгиевна смотрит и сейчас она даже иногда мне говорит что-то перед выступлением, чтобы где-то я не торопилась, ещё что-то… Реально чувствуешь себя немножко как на соревнованиях. И точно так же на прогонах всё это делаем. И также по прыжкам она подсказывает мне, когда я что-то тренирую, прыгаю – она подсказывает, где я могу неправильно сделать», — рассказала Трусова на You-Tube-канале Okko.

Напомним, Александра Трусова долгие годы тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В 2020 году она переходила в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в 2022 году — к Светлане Соколовской, где в тот момент тренировался её парень, чемпион Европы и России Марк Кондратюк.