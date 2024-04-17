Кто из российских фигуристок может выступить на зарубежных стартах в новом сезоне

Без ультра-си наших фигуристок наверняка постараются засудить строгие зарубежные арбитры.

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В новом сезоне возраст выхода на взрослые международные старты в фигурном катании достигнет предельной отметки — 17 лет, которые должны стукнуть атлету до 1 июля текущего года. Для женского одиночного вида такая цифра кажется слишком высокой. Особенно неприятны новые правила игры для нашей страны. Если нас наконец-то допустят к зарубежным соревнованиям, то блеснуть на них ультра-си из взрослых девушек будет практически некому.

Из тех россиянок, кто успел или успеет переступить вовремя порог 17-летия, квадами и/или тройным акселем на данный момент владеют всего две действующие спортсменки. Остальные либо не имеют в арсенале никаких прыжков повышенной сложности, либо растеряли их в силу разных причин.

Завоёвывать медали при таком раскладе нашим одиночницам будет как никогда сложно. Вряд ли иностранные арбитры встретят их с распростёртыми объятиями даже на безобидных некогда турнирах так называемого второго эшелона. Напротив, станут придираться к каждой мелочи, не спеша поощрять компонентами.

Но каким бы тернистым ни вышло возвращение на международную арену для наших фигуристок, мы будем болеть за них с удвоенной, а то и с утроенной силой. Отправиться за рубеж защищать честь России в новом сезоне потенциально могут девять представительниц женского вида.

Возможно, и 10, но для этого нужно, чтобы Елизавета Туктамышева срочно переключалась с паузы на режим усиленных тренировок.

Россиянки с ультра-си, которые могут выступать на взрослых международных стартах в сезоне-2024/2025

Прямо сейчас из наших девушек, кто проходит по возрастному цензу на взрослые международные турниры в сезоне-2024/2025, ультра-си прыжки исполняют лишь Аделия Петросян и Софья Муравьёва. У Аделии имеются и тройной аксель, и два вида четверных — флип и тулуп. Раньше она делала также и четверной риттбергер, но без падения в рамках соревнований приземляла его последний раз более двух лет назад, а в минувшем сезоне в принципе ни разу не пробовала.

Но и без него воспитанница Тутберидзе, безусловно, легко захватит лидерство на зарубежных стартах. Никакие придирки судей ей не страшны при более-менее успешных прокатах. Для золота, скорее всего, не понадобится кататься исключительно чисто. При наличии нескольких ультра-си она может позволить себе и ошибиться.

Софье Муравьёвой допускать сбои будет уже достаточно нервно. Её тройной аксель прекрасен, однако за прошедший соревновательный год он получался только на чемпионате России. При этом ученица Плющенко очень эмоциональна, а это может помешать ей нормально настроиться на прокат под взором иностранных арбитров. Но если она без серьёзных проблем будет кататься хотя бы с одним трикселем в произвольной программе, то потопить её едва ли кто-либо посмеет.

Главная трикселистка нашей страны, а может быть, и планеты Елизавета Туктамышева, к сожалению, приостановила карьеру и не обещала вернуться. В случае снятия бана с наших спортсменов у неё могла бы возродиться потерянная мотивация, но тогда ей придётся проделать в сжатые сроки невероятно огромную работу, чтобы вновь показывать на турнирах привычную техническую сложность. Не факт, что Императрица променяет новую насыщенную разнообразными проектами жизнь обратно на спортивную рутину.

С другой стороны, в её возвращение реально хочется верить. Нашей сборной она очень нужна, однако выбор будет за Лизой.

Россиянки без ультра-си, которые могут выступать на взрослых международных стартах в сезоне-2024/2025

Майя Хромых дебютировала на взрослых международных соревнованиях в олимпийском сезоне, когда регулярно прыгала квады. Теперь же ей не всегда удаётся собрать обычные тройные на стартах, и, наверное, не стоит фантазировать о восстановлении у неё четверных в следующем сезоне. Без них пробиться на подиум сквозь топовых иностранок Майе будет непросто.

Ксения Синицына на собственном опыте знает, как несправедливо иностранные (хотя наших это тоже касается) арбитры могут оставить без пьедестала. В том же сезоне-2021/2022 ей ни разу не позволили завоевать медаль на этапах Гран-при ISU. Сейчас наверняка снова найдут, к чему можно придраться, и занизят компоненты. Чтобы противостоять произволу, Синицыной необходим какой-нибудь элемент ультра-си, но изучение четверного прыжка пока не увенчалось официальным успехом. Единственный раз, когда Ксюша попробовала четверной тулуп, закончился падением, а было это в далёком декабре 2021-го на чемпионате России.

Квады Анастасии Зининой, как и Майи Хромых, увы, канули в лету после череды травм. Настя очень долго не выходила на соревновательный лёд после жуткого падения на Кубке Первого канала в январе 2023-го, а её недавнее возвращение к состязаниям ознаменовалось крайне неудачным прокатом. В текущей форме её перспективы на зарубежных стартах весьма туманны.

Стабильность, которую Анна Фролова обрела в этом сезоне, должна, по идее, помочь ей обыграть иностранных одиночниц. Но, как и в случае с Ксенией Синицыной, есть опасение, что при желании ей спокойно придержат оценки, чтобы вывести вперёд ту же новоиспечённую чемпионку Европы Луну Хендрикс. Изумительная музыкальность и выразительность Ани без квадов и трикселей не поможет обыграть эпатажную бельгийку. Разве что Луна наошибается (а она это, в общем-то, отлично умеет).

На взрослые международные соревнования в следующем сезоне могли бы поехать из наших одиночниц ещё Вероника Яметова, Ксения Гущина и Арина Кшецкая. Все девушки яркие и талантливые. Нику так и вовсе не первый год заслуженно называют ураганом за впечатляющее скоростное и мощное катание. Но за границей их всех будут рассматривать под лупой во время выступлений, дабы не отдать лишних медалей. А значит, опять придётся надеяться на ошибки соперниц либо оперативно осваивать ультра-си в ближайшие месяцы.