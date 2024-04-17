21-летняя фигуристка Мария Талалайкина объявила о завершении карьеры

Бронзовый призёр Кубка России – 2020 в женском одиночном катании, 21-летняя ученица Евгения Рукавицына Мария Талалайкина объявила о завершении спортивной карьеры.

Напомним, Талалайкина предпринимала попытки выступать за сборную Италии. В конце 2021 года Марии официально разрешили сменить спортивное гражданство. Однако уже в октябре 2022-го Талалайкина вернулась в России, так как не смогла получить вид на жительство.