Тарасова грубо высказалась о завершении карьеры российской фигуристки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что фигуристку Марию Талалайкину мало кто помнит. Sports.ru

«А вы ее запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто ее помнит. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите что ли? Я ее не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — заявила Тарасова. Чемпионат.com

Ранее 21‑летняя Талалайкина сообщила «Матч ТВ», что завершила спортивную карьеру. На чемпионате России в Челябинске фигуристка заняла 17‑е место, во время исполнения короткой программы Татьяна Тарасова в прямом эфире высмеяла форму спортсменки. Матч ТВ