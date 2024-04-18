Туктамышева «потеряла» штаны во время прыжка на шоу Тутберидзе

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер мирового первенства — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая временно остановила свою спортивную карьеру и перешла к выступлениям на показательных шоу, попала в неловкую ситуацию. Оставшись без штанов, спортсменка продолжила выступление, а после иронично отнеслась к произошедшему.

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Туктамышева выступала на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Владивостоке. Зрители наблюдали за ее номером под песни певицы Рианны. В нем Туктамышева сначала катается в красном костюме, затем поочередно снимает куртку и штаны, после чего остается в топе и черных шортах. Однако во время прыжка штаны сразу слетели. Спортсменка сорвала одежду и продолжила номер.

— Самое эффектное переодевание в вашей жизни, — прокомментировала фигуристка эпизод в личном микроблоге.

Туктамышева в октябре 2023 года сообщила поклонникам, что решила взять паузу в карьере. По словам спортсменки, она хочет больше времени посвятить себе, своим близким и саморазвитию.

Весной 2022 года Туктамышева рассказала, в какую сферу хотела бы пойти после завершения спортивной карьеры.