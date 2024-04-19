Талалайкина ответила на оскорбительные слова Тарасовой

Российская фигуристка Мария Талалайкина, объявившая о завершении карьеры, ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой на сравнение с говном. Lenta.ru

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все. Мне многое говорили – что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», – сказала Талалайкина. Sports.ru

Заслуженный специалист, комментируя уход фигуристки из профессионального спорта, подчеркнула, что не запомнила ее как девушку, которая могла помочь сборной России. RT на русском