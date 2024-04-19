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Фигуристка Талалайкина ответила на слова Тарасовой

Российская фигуристка Мария Талалайкина, объявившая о завершении карьеры, ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой на сравнение с говном. Lenta.ru

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все. Мне многое говорили – что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», – сказала Талалайкина. Sports.ru

Заслуженный специалист, комментируя уход фигуристки из профессионального спорта, подчеркнула, что не запомнила ее как девушку, которая могла помочь сборной России. RT на русском

Талалайкина ответила на оскорбительные слова Тарасовой
© РИА Новости
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