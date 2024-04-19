Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от перенесенной болезни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что до сих пор находится в шоке от последствий перенесённой пневмонии.

«До этого случая я считал себя сильным: редко болел. До сих пор шокирован, как такое со мной произошло. Я закалялся, тренировался, всегда был в спорте, но теперь моя самоуверенность подкосилась, наступил на грабли, получил по голове», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Он отметил, что теперь его повседневная жизнь стала сложнее, каждый день — это преодоление.

«Поехать на дачу, пожарить шашлычки, развести костёр — всё, я теперь зависимый человек».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.