The New York Times раскритиковала WADA из-за российской фигуристки Валиевой

Ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой существенно отличается от аналогичного случая с китайскими пловцами. В случае с российской фигуристкой были приняты серьезные санкции, в то время как китайским пловцам не были назначены никакие меры воздействия после нарушения. Об этом пишет газета The New York Times.

«То, как WADA отреагировало на допинговые скандалы, связанные с китайскими пловцами, резко контрастировало с тем, как оно действовало менее года спустя, столкнувшись с поразительно похожим эпизодом с Валиевой», — говорится в материале.

Там добавили, что дело Валиевой произошло после того, как WADA было обвинено якобы в игнорировании доказательств систематического применения допинга в России в течение многих лет.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января наказал Камилу Валиеву четырьмя годами дисквалификации и лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Это произошло несмотря на ее статус «защищенного лица», передает Sport24.