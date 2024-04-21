Тарасова назвала главного тренера по фигурному катанию в стране

Этери Тутберидзе в настоящее время является главным тренером по фигурному катанию в России, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Об этом пишет РИА «Новости».

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Журналисты попросили Тарасову прокомментировать тренерское противостояние между Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Сегодня Этери Тутберидзе - главный тренер по фигурному катанию в стране. Даже нет разговора, конечно», — отметила Тарасова.

По ее словам, каждый делает то, что может делать, а она делает из своих подопечных звезд, ее дети выигрывают соревнования. Соответственно, Этери в настоящее время ни с кем не конкурирует.

Ранее глава ВФХГ Ирина Винер заявила, что Тутберидзе достигла больших успехов и уже находится на одном уровне с Тарасовой.

Заслуженный тренер в ответ на эти слова напомнила, что успешно работала во всех видах художественного катания. Она выразила сомнение в том, что ее молодые коллеги смогут добиться таких же результатов.