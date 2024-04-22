Губерниев посоветовал Валиевой брать пример с Загитовой

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуристки Камилы Валиевой о том, что она станет ведущей нового шоу на Первом канале. RT на русском

«Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего — это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться. Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» — заявил Губерниев. Газета.Ru

Ранее Камила Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin рассказала, что станет ведущей Первого канала. Lenta.ru