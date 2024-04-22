$93.44-0.6599.58-0.95
Войти в почту

Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов покажут новые программы на тему ВОВ

Традиционный ледовый гала‑концерт Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященный Дню Победы и Дню Труда, пройдет 5 мая в Санкт‑Петербурге.

Популярные фигуристы покажут программы на тему Великой Отечественной
© Матч ТВ

Как сообщили «Матч ТВ» организаторы проекта, в нем примут участие Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Самодурова и другие фигуристы‑чемпионы разных лет. Также выступят танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, пара Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Они покажут новые программы, посвященные Великой отечественной войне. Организаторы взяли известные песни XX века — начиная со времени после Победы и до начала 90‑х.

В гала‑шоу выступят и участники многолетней команды Ильи Авербуха: Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей и Полина Тихоновы, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Артем Федорченко. Роман Костомаров покажет программу в рамках своего цикла «Повести о настоящем человеке».

Фигурное катание
Илья Княжук
Наталья Хабибуллина
Евгений Устенко
Марк Кондратюк
Артем Федорченко
Александр Галлямов
Петр Гуменник
Софья Самодурова
Полина Тихонова
Екатерина Миронова
Елизавета Туктамышева
Иван Букин
Александра Степанова
Албена Денкова
Максим Ставиский
Максим Шабалин
Оксана Домнина
Анастасия Мишина
Евгения Тарасова
Мария Петрова
Роман Костомаров
Алексей Тихонов
Илья Авербух
Владимир Морозов