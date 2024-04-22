Популярные фигуристы покажут программы на тему Великой Отечественной

Традиционный ледовый гала‑концерт Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященный Дню Победы и Дню Труда, пройдет 5 мая в Санкт‑Петербурге.

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Как сообщили «Матч ТВ» организаторы проекта, в нем примут участие Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Самодурова и другие фигуристы‑чемпионы разных лет. Также выступят танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, пара Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Они покажут новые программы, посвященные Великой отечественной войне. Организаторы взяли известные песни XX века — начиная со времени после Победы и до начала 90‑х.

В гала‑шоу выступят и участники многолетней команды Ильи Авербуха: Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей и Полина Тихоновы, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Артем Федорченко. Роман Костомаров покажет программу в рамках своего цикла «Повести о настоящем человеке».