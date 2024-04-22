Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило конфиденциальную информацию о триметазидине незадолго до разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом журналистам заявил старший директор по науке и медицине WADA Оливье Рабин.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована Валиева, CAS отстранил спортсменку на четыре года и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

"Мы связались с производителем триметазидина, чтобы получить максимум информации об исследованиях выведения этого вещества, - сказал Рабин. - Нам предоставили конфиденциальную информацию, которая даже не опубликована в научной и медицинской литературе. Кроме того, этот производитель предоставил нам доступ к фармакокинетической модификации выведения триметазидина, которая, конечно же, была адаптирована к данной конкретной ситуации и антидопинговому контексту. Кроме того, в сотрудничестве с фармацевтической компанией мы протестировали возможность микродозирования триметазидина".

"Дозы, которые были обнаружены в моче, ясно указывали на то, что спортсмены не были под воздействием фармакологического препарата триметазидин во время соревнований", - заключил старший директор по науке и медицине WADA.

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При рассмотрении дела Валиевой в CAS Всемирное антидопинговое агентство настаивало на самом строгом наказании в виду того, что спортсменка, по версии WADA, приняла препарат преднамеренно. Суд согласился с доводами защиты спортсменки, что доказательств влияния триметазидина на повышение спортивных результатов не существует, но удовлетворил запрос WADA о наказании Валиевой из-за фактического нахождения вещества в списке запрещенных и отсутствия доказательств о непреднамеренности со стороны фигуристки.