Медведева раскрыла дальнейшие планы после ухода из большого спорта

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что планирует и дальше выступать в ледовых шоу после ухода из большого спорта, а также развивать медийную сторону своей жизни. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на премии «Вслух», организованной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice, спортсменка также призналась, что всегда хотела попробовать себя в роли интервьюера, поэтому создала YouTube-шоу «Без комментариев», куда приглашает на беседы различных звезд спорта и шоу-бизнеса.

© News.ru

Дальнейшие планы: кататься в шоу, развивать медийную сторону жизни. Планов много, обязательств тоже много, как жизненных, так и контрактных. Жизнь кипит и помимо фигурного катания. <...> Я, как человек, которая всю свою жизнь давала интервью с 15 лет, за последние полгода поняла, что настолько у меня в интервью есть опыт, <...> что можно поучиться задавать вопросы другим людям. Не только из спорта, но и из разных сторон шоу-бизнеса. Поэтому я стала интервьюером, — заявила фигуристка.

Ранее Медведева покинула шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» после скандала в студии. Фигуристка не стала слушать перепалку гостя с певцом Шурой и молча ушла из кадра. Во время программы участники отвечают на провокационные вопросы, после чего сравнивают ответы с теми, которые были получены во время социологического опроса россиян. Как пояснила ведущая шоу, Медведева не выдержала накала страстей.