Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла секрет похудения. Она высказалась в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

По словам специалиста, она не сидела на специальных диетах.

«Я достаточно много бегала, тренировалась, и я не следила за едой. Как-то раз я похудела до 33 килограммов. Надо просто перестать жрать», — отметила Тарасова.

Ранее Тарасова назвала главного специалиста в российском фигурном катании на сегодняшний день. По ее словам, это Этери Тутберидзе.

В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее подопечных 11 олимпийских чемпионов, включая Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева.