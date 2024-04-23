Фигуристы Хабибуллина и Княжук перешли в группу Мозер

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в соревнования спортивных пар, перешли в тренерский штаб Нины Мозер. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

Ранее фигуристы тренировались под руководством Сергея Доброскокова. В позапрошлом сезоне пара стала шестой на чемпионате России, в завершившемся сезоне спортсмены заняли четвертое место.

"Во-первых, мы хотим поблагодарить свой тренерский штаб за пять лет совместной работы, - сказал Княжук. - Этот сезон прошел для нас неплохо, оцениваем его на семь баллов из десяти, поскольку на основных соревнованиях нам не совсем удалось показать себя такими, какими мы можем быть. Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход ее команды к работе".

"Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти, - отметила Хабибуллина. - Главное, что у нас с Ильей есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат".

Фигуристы в минувшем сезоне дважды стали серебряными призерами этапов российской серии Гран-при.