На Украине недовольны переходом дочери Тутберидзе в академию Монреаля

Президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов отреагировал на слова тренера академии Монреаля Ромэна Агенауэра, высказавшегося о переходе к нему экс-российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Его слова передает Суспільне Спорт.

«Не знаю, какое улучшение ситуации он имеет в виду. Может, ему лучше стало. Нам — нет. Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством академии мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», — сказал Амирханов.

Агенауэр признался, что Дэвис и Смолкин хотели перейти в академию еще два года назад, но тогда «было неподходящее время», а «сейчас все идет на улучшение».

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.