Украинские фигуристы отреагировали на «соседство» с россиянами в Канаде

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров отреагировали на переход в Академию фигурного катания Монреаля, в которой они состоят, россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Lenta.ru

Голубцова призналась, что оба относятся к такому пополнению в команде «негативно». Белобров отметил, что появление в Монреале бывшей российской пары «удивило» некоторых его коллег в академии, а самих украинцев такое «соседство» смущает. Это решение, по его словам, с ними не согласовывали и не обсуждали. Sports.ru

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде. Газета.Ru