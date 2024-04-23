Куница: у всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Косторной

Фигурист Георгий Куница в интервью «Матч ТВ» заявил, что у его прошлых девушек не было качеств, которые есть у нынешней супруги Алены Косторной.

© Соцсети

Куница выступает в паре с Косторной. В прошедшем сезоне они заняли девятое место на чемпионате России. Георгий и Алена поженились в августе.

— У тебя были отношения до появления Алены?

— Три девушки. Первые отношения — совсем детские, мне было лет 16, вторые — уже в Петербурге, третьи — когда вернулся в Москву. Все было как‑то краткосрочно, достаточно быстро расставались.

— Это не отвлекало тебя от спорта?

— Нет, я посещал все тренировки, выкладываясь на 100%. А все остальное — отдельная жизнь за пределами катка.

— Старшее поколение часто говорит, что сейчас девушки стали более меркантильными. Согласен?

— Естественно, меркантильные девушки есть. Ориентиры в жизни — это их выбор, но далеко не все такие.

Конечно, были истории, когда и меня использовали: типа сходить в ресторан за мой счет. Но я не делаю из этого какую‑то проблему. Сводить куда‑то, приложить карту — это выбор самого пацана. Не надо зацикливаться на этом, деньги всегда успеешь заработать, больше обидно за время. Алена вообще не из меркантильных людей.

— Чего не было у остальных, что ты увидел в Алене?

— У всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Алёны. У них не было той невероятной заботы, которую Алёна проявляет ко мне. У них не было тех качеств и талантов, которые есть у моей жены, — сказал Куница «Матч ТВ».

Косторная — чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. Спортсменка выступает в парном катании с Куницей с 2023 года.