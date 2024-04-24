Украинская фигуристка высказалась на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным.

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Ранее появилась информация о том, что украинка Мария Голубцова, которая тренируется в академии Монреаля, негативно восприняла переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в клуб. Бывший российский танцевальный дуэт сейчас представляет Грузию на соревнованиях.

Голубцова выступает в дуэте с Кириллом Белобровым.