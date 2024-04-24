Украинская фигуристка Голубцова – на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным: «В интервью было не наше мнение, а мнение людей, которые его отредактировали»
Украинская фигуристка высказалась на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным.
Ранее появилась информация о том, что украинка Мария Голубцова, которая тренируется в академии Монреаля, негативно восприняла переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в клуб. Бывший российский танцевальный дуэт сейчас представляет Грузию на соревнованиях.
Голубцова выступает в дуэте с Кириллом Белобровым.
«Я действительно не понимаю, почему все начинают вспоминать о нас, когда вокруг происходит какая-то драма, а не когда нам нужна помощь, не когда я борюсь с болью в спине посреди сезона, не когда я плачу ночью с тревожностью. Последние два сезона были тяжелыми для нас, появилось много проблем, например, депрессия. Мы испытывали давление. Мы устали и находимся на грани, устали бороться со всеми препятствиями на нашем пути. Последней каплей было интервью, где было не наше мнение, а мнение людей, которые его отредактировали. Так грустно проживать жизнь, полную лжи и жестокости вокруг», – написала Голубцова в соцсетях, упомянув, что украинский танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин долгое время катался в России.
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