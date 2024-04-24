В РУСАДА рассказали, сумели ли выявить причастность третьих лиц к делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в ходе расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой не была выявлена причастность третьих лиц к нарушению. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы все отработали и направили свое заключение о том, что нами не выявлена причастность третьих лиц к данному нарушению. Но тем не менее, если вдруг сейчас мы получим какую-то информацию, которая поможет нам разобраться, почему же нарушение произошло, то, безусловно, продолжим расследование», — заявила Логинова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Теперь россияне получат бронзовые награды. Валиева занималась в группе у Этери Тутберидзе. Фигуристка являетс