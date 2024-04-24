РУСАДА оценило возможную причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в ходе расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой не была выявлена причастность третьих лиц к нарушению. ТАСС

«Мы все отработали и направили свое заключение о том, что нами не выявлена причастность третьих лиц к данному нарушению. Но тем не менее, если вдруг сейчас мы получим какую-то информацию, которая поможет нам разобраться, почему же нарушение произошло, то, безусловно, продолжим расследование», — заявила Логинова. Газета.Ru

«Пока мы закрыли это дело, но я думаю, что Всемирное антидопинговое агентство может также проводить дальнейшие расследования», — отметила она. Lenta.ru