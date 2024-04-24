Все ученики клуба фигурного катания Москвиной снялись с турнира в Санкт‑Петербурге

Тренер клуба по фигурному катанию Тамары Москвиной Дмитрий Хромин заявил «Матч ТВ», что команда решила сделать акцент на подготовку к новому сезону, а потому пропустит соревнования в Санкт‑Петербурге на этой неделе.

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Ранее на Всероссийские соревнования «На призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга» были заявлены серебряный призер Первенства Санкт‑Петербурга и Мемориала Панина‑Коломенкина Николай Угожаев, победительница этапа Кубка федерации Санкт‑Петербурга София Пашко, пара София Касинс/Александр Брегей. Все они снялись с турнира.

— Мои ученики решили заняться подготовкой программ к следующему сезону, — сказал «Матч ТВ» Хромин.

Вместе с Вероникой Дайнеко Хромин тренирует фигуристов Угожаева и Пашко.