Писеев — о словах Обласовой про Слуцкую: эта спортсменка бегала голой по отелю

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал слова бывшей российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Кристины Обласовой о том, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая принимала допинг.

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы её разыскивали. Серьёзно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у неё эти проблемы не прошли», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в интервью «Чемпионату» Кристина Обласова заявила, что в 20 лет Слуцкой поставили диагноз астма, из-за чего она смогла принимать специальные препараты, в том числе влияющие на качество и силу прыжков.

Отметим, что спортсменки в определённый период времени тренировались в одной группе у тренера Жанны Громовой.