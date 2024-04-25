Роман Костомаров споет на гала-шоу ко Дню Победы в Петербурге

Выдающиеся российские фигуристы Роман Костомаров и Алексей Ягудин вместе выступят 5 мая на гала-шоу "Любимые песни о главном" в Ледовом Дворце в Петербурге. Причем Костомаров будет петь, а Ягудин кататься, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

© РИА Новости

"Роман Костомаров будет петь, а Алексей Ягудин - кататься. Сенсационный номер представят 5 мая в Петербурге, на гала-шоу "Любимые песни о главном" в Ледовом Дворце. Гала-концерт на льду Санкт-Петербургского Ледового театра в постановке Ильи Авербуха посвящен любимым, знаковым песням ХХ века - от военных и послевоенных лет вплоть до двухтысячных годов - и приурочен к 1 и 9 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что зрители смогут услышать культовые песни разных жанров и эпох - от "Катюши" до группы "Технология". Костомаров споет хит Игоря Корнелюка "Город, которого нет", а на льду программу исполнит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Также в шоу примут участие актриса, певица и телеведущая Юля Паршута, солист мюзиклов Кирилл Гордеев, заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии Альберт Жалилов, солистка петербургских музыкальных театров Дарья Григорьева, актеры и певцы Евгения Рябцева и Руслан Ивакин.

Организаторы также подчеркнули, что большая часть программы была поставлена специально для показа в Петербурге. На льду зрители оценят мастерство Алексея Ягудина, Марка Кондратюка, Елизаветы Туктамышевой, Петра Гуменника и многих других. А еще в представлении будут участвовать артисты балета Санкт-Петербургского Ледового театра Елены Бережной, ледовые акробаты Анатолий Сластин и Григорий Забелло, воздушные и ледовые акробаты Валерия Лосева и Валерий Синицын.