$92.13-0.3798.71-0.20
Войти в почту

Роман Костомаров споет на гала-шоу ко Дню Победы в Петербурге

Выдающиеся российские фигуристы Роман Костомаров и Алексей Ягудин вместе выступят 5 мая на гала-шоу "Любимые песни о главном" в Ледовом Дворце в Петербурге. Причем Костомаров будет петь, а Ягудин кататься, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

Роман Костомаров споет на гала-шоу ко Дню Победы в Петербурге
© РИА Новости
"Роман Костомаров будет петь, а Алексей Ягудин - кататься. Сенсационный номер представят 5 мая в Петербурге, на гала-шоу "Любимые песни о главном" в Ледовом Дворце. Гала-концерт на льду Санкт-Петербургского Ледового театра в постановке Ильи Авербуха посвящен любимым, знаковым песням ХХ века - от военных и послевоенных лет вплоть до двухтысячных годов - и приурочен к 1 и 9 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что зрители смогут услышать культовые песни разных жанров и эпох - от "Катюши" до группы "Технология". Костомаров споет хит Игоря Корнелюка "Город, которого нет", а на льду программу исполнит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Также в шоу примут участие актриса, певица и телеведущая Юля Паршута, солист мюзиклов Кирилл Гордеев, заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии Альберт Жалилов, солистка петербургских музыкальных театров Дарья Григорьева, актеры и певцы Евгения Рябцева и Руслан Ивакин.

Организаторы также подчеркнули, что большая часть программы была поставлена специально для показа в Петербурге. На льду зрители оценят мастерство Алексея Ягудина, Марка Кондратюка, Елизаветы Туктамышевой, Петра Гуменника и многих других. А еще в представлении будут участвовать артисты балета Санкт-Петербургского Ледового театра Елены Бережной, ледовые акробаты Анатолий Сластин и Григорий Забелло, воздушные и ледовые акробаты Валерия Лосева и Валерий Синицын.

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Валерий Синицын
Софья Самодурова
Полина Тихонова
Елизавета Туктамышева
Иван Букин
Александра Степанова
Албена Денкова
Максим Ставиский
Максим Шабалин
Оксана Домнина
Анастасия Мишина
Мария Петрова
Алексей Ягудин
Роман Костомаров
Алексей Тихонов
Илья Авербух