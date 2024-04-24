Тарасова накинулась на экс-фигуристку, обвинившую Слуцкую в допинге

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала бывшую российскую фигуристку Кристину Обласову, которая заявила, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая по непонятным причинам стала астматиком, из-за чего получила разрешение на употребление дыхательных препаратов. Газета.Ru

«Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, ее надо привлечь к ответственности», — заявила Тарасова. RT на русском

Ранее на обвинения отреагировала Слуцкая. Она подчеркнула, что не знает Обласову и не хочет комментировать заявления ноунеймов. Lenta.ru