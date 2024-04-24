Писеев обвинил экс-фигуристку в том, что она бегала голой по гостинице

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев высказался о заявлении бывшей фигуристки Кристины Обласовой в адрес Ирины Слуцкой.

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«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали. Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя», - сказал Писеев Риа Новости Спорт.

Обласова заявила «Чемпионату», что Слуцкая во время своей карьеры была допингисткой, поскольку принимала препараты от астмы, которая внезапно у нее появилась.

Фигуристки во время спортивной карьеры обе находились в группе Жанны Громовой. Обласова закончила свою спортивную карьеру на чемпионате России 2005 года, где она не завершила свои выступления.