Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением относительно действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле российской фигуристки Камилы Валиевой. RT на русском

«Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку», – сказал Левитин. Sports.ru

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована Валиева, Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил спортсменку на четыре года и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. ТАСС